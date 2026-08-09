بوجوتا في 9 أغسطس/ وام/ نيابةً عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حضرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مراسم تنصيب فخامة أبيلاردو دي لا إسبريلا، رئيس جمهورية كولومبيا.

ونقلت معالي الهاشمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبمناسبة احتفال دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في نوفمبر من العام 2026، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز شراكة أعمق وأشمل. وقد أتاحت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على خمسة عقود من الصداقة والاحترام المتبادل بين الجانبين، والتركيز على بحث الأولويات المشتركة للمستقبل.

وشددت دولة الإمارات وكولومبيا على أهمية توسيع التعاون في مجالات رئيسية، تشمل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص جديدة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلديْن وشعبيهما الصديقيْن.

على هامش مراسم التنصيب، عقدت معالي الهاشمي لقاءات مع كل من معالي هونوريو إنريكيز، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كولومبيا؛ وفخامة ألفارو أوريبي فيليث، رئيس جمهورية كولومبيا الأسبق؛ ومعالي عمر بولا إسكوبار، وزير خارجية جمهورية كولومبيا؛ ومعالي ميغيل غوميز مارتينيز، وزير المالية في جمهورية كولومبيا.

كما عقدت معاليها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين والوزراء من دول أمريكا اللاتينية، من بينهم معالي ألفونسو كارلوس إسبا غارثيس، وزير خارجية جمهورية بيرو؛ ومعالي بابلو كيرنو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية في جمهورية الأرجنتين؛ ومعالي فرناندو أرامايو، وزير رئاسة الدولة في بوليفيا متعددة القوميات؛ ومعالي ماريو لوبيتكن، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الآخرين.

وسلطت الاجتماعات الضوء على آفاق توسيع الشراكة بين دولة الإمارات وأمريكا اللاتينية وأهمية الحوار المستمر على أعلى المستويات لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي. كما تركزت المناقشات على التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى فرص توسيع التعاون في التجارة والاستثمار وغيرها من القطاعات الرئيسية التي تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأكدت معالي الهاشمي مجددا على رؤية دولة الإمارات لأمريكا اللاتينية كشريك استراتيجي رئيسي، مشيرة إلى التزام الدولة بتعزيز الشراكات المستدامة القائمة على الاحترام المتبادل والأولويات والأهداف التنموية المشتركة.