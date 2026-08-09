سيئول في 9 أغسطس /وام/ أظهرت بيانات صناعية كورية اليوم (الأحد) ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في كوريا الجنوبية وتيرة حادة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة حر شديدة.

وعزت الحكومة الارتفاع إلى موجة الحر الطويلة مشيرة إلى أن الخضروات، خاصة الورقية منها معرضة للتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة.

وذكرت وزارة الزراعة بجمهورية كوريا أن الخضروات تنمو جيدا في درجات الحرارة الباردة، وتكون أسعارها عرضة للارتفاع مع انخفاض المعروض منها في فصل الصيف.. مشيرة إلى الحرارة الشديدة أثرت أيضا على مزارع الماشية ومزارع الأسماك.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الوزارة أنه حتى يوم الجمعة الماضي، نفق ما مجموعه 901,602 رأس من الماشية بسبب موجة الحر، 95% منها من الدواجن، مثل الدجاج والبط.. وفي مزارع تربية الأسماك، أُبلغ عن نفوق 864,497 سمكة بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات ما أدى إلى ارتفاع أسعارها .. فيما توقع مراقبو القطاع ارتفاع أسعار الأسماك بصورة أكبر الشهر المقبل.