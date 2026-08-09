أبوظبي في 9 أغسطس/وام/ اختتم 200 متطوع ومتطوعة من فريق "أوس"، التطوعي مسيرتهم المميزة خلال 9 أيام ببطولة العالم للجوجيتسو 2026، بتسلم ميداليات الإنجاز مساء اليوم في " مبادلة أرينا".

وأكد حمدان علي الزيدي، مشرف فريق أوس التطوعي، أن المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، استهدفت تعزيز دورهم التطوعي، والإسهام في نجاح الحدث العالمي، وغرس وترسيخ قيم التلاحم والاعتزاز بالهوية، وخدمة المجتمع، عبر فريق احترافي يضم طلاب من الجامعات والمدارس، إضافة إلى موظفين.

وأشار إلى أن الفريق التطوعي يتميز باحترافية عالية من خلال تجارب مكتسبة في بطولات الجوجيتسو، وإتقان 6 لغات مختلفة، للتعامل مع لاعبين ولاعبات يمثلون قارات العالم، وتقديم جميع التدابير المطلوبة، من خلال توزيع فرق العمل في استقبال الوفود في المطار والفنادق، وداخل الصالة، بجانب العمل مع الطاقم الطبي.

ونوه إلى أن مشاركة فريق العمل التطوعي في بطولة العالم للجوجيتسو، ترسخ ثقافة المشاركة المجتمعية، والتعاون، والتفاعل مع الفعاليات الرياضية، نظرا لأهميتها في تعزيز مكانة دولة الإمارات المرموقة في استضافة البطولات بأفضل المعايير الاحترافية، مشيرا إلى أن الحرص على تنفيذ المهام المختلفة، كان له أثر ملموس في عكس الصورة المشرفة من جميع أعضاء الفريق في الجوانب كافة المرتبطة بالبطولة.