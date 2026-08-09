دبي في 9 أغسطس/وام/ توج فريق «حي» بطلاً للنسخة الأولى من بطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على «زعبيل» 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة مجمع ند الشبا الرياضي بدبي.

أقيمت البطولة تحت شعار «كن مع النخبة»، بتنظيم مشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وقيادة حرس الرئاسة، وبمشاركة 15 فريقاً.

وقام بتتويج الفريق الفائز، العميد الركن يعقوب يوسف بن عمير آل علي، نائب قائد حرس الرئاسة، بحضور محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

وسجل هدفي «حي» في المباراة النهائية دانيال وماتيوس، ليتوج الفريق باللقب والميداليات الذهبية، فيما حصل «زعبيل» على الميداليات الفضية.

وشهدت مراسم الختام إقامة مباراة استعراضية جمعت عدداً من نجوم كرة القدم الإماراتيين السابقين، من بينهم مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم 1990، وتم توزيعهم على فريقين بالزيين الأبيض والأحمر، وانتهت بالتعادل 1-1.