أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/اعلنت رابطة المحترفين الإماراتية جاهزيتها لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن مجلس إدارتها عقد اجتماعا اليوم اطلع خلاله على مستجدات الاستعدادات لانطلاقة الموسم الرياضي وذلك في إطار متابعة جاهزية مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية، بما يضمن انطلاقة قوية للموسم الجديد.

واستعرض المجلس التحضيرات النهائية لحفل جوائز رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، والمقررة إقامته غدا في قصر الإمارات بأبوظبي، والذي يمثل الحدث السنوي الأبرز لتكريم نجوم الموسم، بعد عام حافل بالإثارة والتنافس في أمسية تحتفي بالتميز .

وناقش مجلس الإدارة، في اجتماعه وهو الأول للموسم الرياضي 2026-2027، التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة، واطلع على سير العمل في عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية، بما يدعم تنفيذ خطط الرابطة وأهدافها خلال المرحلة المقبلة.

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، بحضور أعضاء مجلس إدارتها ومديري إداراتها.