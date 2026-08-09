أبوظبي في 9 أغسطس/وام/أحرز الفريق الروسي 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، و6 فضيات، وبرونزية، في منافسات الباراجوجيتسو، ضمن اليوم الختامي لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، مساء اليوم في "مبادلة أرينا".

تألف الفريق الروسي من 10 لاعبين ولاعبات بفئات مختلفة من ذوي الإعاقات البصرية، والعضلية، بالإضافة إلى المصابين بالشلل الدماغي للفئات "A 1"، و"B 1" و "B 2"، و "E 4"، و " P 2".

وعبر اللاعب تيموفي ستافروفسكي عن سعادته بوجوده في دولة الإمارات وأبوظبي للمشاركة في البطولة، وقال إنهم يحظون بترحيب كبير، ويشعرون بالراحة، والاهتمام والدعم من المسؤولين عن البطولة إلى جانب توفير فرص المشاركة للاعبين واللاعبات في رياضة الباراجوجيتسو.

وأشار إلى أنهم في روسيا يتلقون الدعم لممارسة هذه الرياضة من أجل زيادة أعداد الممارسين، ودمج هذه الرياضة، ضمن المجموعات العادية لتمكين الرياضيين ذوي الإعاقة من ممارسة الجوجيتسو مع عامة الناس.