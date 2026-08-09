الفجيرة في 9 أغسطس/وام/ تنطلق بطولة «شرطة الفجيرة للبادل والتنس 2026» يوم 12 أغسطس الجاري والتي ينظمها مجلس شباب القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ضمن فعاليات «أيام الفجيرة للشباب 2026».

تأتي منافسات البطولة التي تستمر يومين ضمن البرامج والفعاليات الشبابية التي تنفذها شرطة الفجيرة بالتعاون مع مجلس الفجيرة للشباب، بما يسهم في تعزيز التواصل مع فئة الشباب، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، واستثمار أوقاتهم في أنشطة تنافسية تسهم في تنمية روح الفريق والتفاعل الإيجابي والرياضي في المجتمع .