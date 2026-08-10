طوكيو في 10 أغسطس/ وام/ سجلت اليابان عجزا في ميزان المعاملات الجارية خلال شهر يونيو الماضي، للمرة الأولى منذ 17 شهرا، بعد أن أدى الاستثمار ​القوي في الأسواق المحلية من المستثمرين الأجانب إلى زيادة حجم توزيعات الأرباح، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن وزارة المالية اليابانية.

وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 92.3 مليار ين (584.51 مليون دولار) خلال يونيو.

وتقلص صافي الدخل الأولي من ⁠الأوراق المالية والاستثمار المباشر، بنسبة 74 % ليصل إلى ⁠380 مليار ​ين بسبب زيادة توزيعات ⁠الأرباح من الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب.

وارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 22.5 % إلى مستوى قياسي بلغ 17.4 ⁠تريليون ين، بفضل الفائض التجاري المدفوع بالصادرات القوية لأشباه الموصلات المخصصة لمراكز ​بيانات الذكاء الاصطناعي.