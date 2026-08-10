أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع دائرة المالية -أبوظبي، سلسلة من الورش التوعوية لموظفي الدائرة، ضمن فعاليات منتدى "التهيئة للتقاعد" الذي ينظمه نادي بركة الدار الاجتماعي في المؤسسة.

تأتي المبادرة ضمن فعاليات المؤسسة الخاصة بعام الأسرة، وتماشياً مع جهود تعزيز الثقافة المالية لدى الموظفين، وترسيخ أسس التخطيط المالي السليم وطويل الأمد لمختلف المراحل الحياتية والمهنية، بما فيها مرحلة التقاعد عند استحقاقها، وتزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم على التخطيط الاستباقي لهذه المرحلة، وإدارتها بكفاءة، بما يعزز الاستقرار المالي للأسر، ويسهم في استمرار عطائهم ودورهم الفاعل في الأسرة والمجتمع.

وأكدت سعادة وفاء محمد آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن مرحلة التقاعد تمثل محطة طبيعية في حياة الإنسان الوظيفية، الأمر الذي يستدعي الاستعداد لها مبكراً بما يعزز القدرة على التكيف مع متغيراتها، ويدعم اتخاذ قرارات واعية تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي، وتفتح آفاقاً جديدة لاستثمار هذه المرحلة بما ينسجم مع تطلعات الأفراد وجودة حياتهم.

وأشارت إلى أن منتدى "التهيئة للتقاعد"، يأتي ضمن منظومة البرامج التوعوية الهادفة إلى إعداد المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، من خلال ورش ولقاءات يقدمها نخبة من المختصين ، تتناول الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والمالية، بما يعزز جاهزية المشاركين، ويرفع وعيهم، ويمكنهم من التعامل الإيجابي مع هذه المرحلة عند حلولها.

ويوفر نادي بركة الدار الاجتماعي بيئة داعمة لكبار المواطنين والمقيمين، من خلال برامج وأنشطة متخصصة تعزز اندماجهم المجتمعي، وتشجعهم على مواصلة عطائهم والاستفادة من خبراتهم، عبر سبعة منتديات متنوعة تلبي احتياجاتهم الصحية والثقافية والأسرية والاجتماعية والتنموية.

من جانبه قال محمد جمال الدين الأنصاري، مدير إدارة خبرات الموظفين بدائرة المالية – أبوظبي، إن هذه الورش التوعوية تعكس أهمية تكامل الجهود الحكومية في تمكين الموظفين خلال مختلف مراحل حياتهم المهنية، وتزويدهم بالمعلومات والأدوات التي تساعدهم على التخطيط لمستقبلهم واتخاذ قرارات مدروسة في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن فعاليات عام الأسرة، وجهود تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي والمالي، ودعم وتأهيل الأفراد لمختلف مراحل حياتهم، بما في ذلك مرحلة التقاعد.

وأوضح أن هذه الورش تهدف إلى ترسيخ ثقافة التخطيط والاستعداد المبكر لدى الموظفين في مختلف مراحل حياتهم الوظيفية، بما يضمن استمرار عطائهم وإنتاجيتهم داخل الدائرة.