دبي في 10 أغسطس/ وام/ تستضيف سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ، في 10 سبتمبر المقبل بهونغ كونغ، الدورة الثالثة من مؤتمرهما المشترك للتمويل المناخي، بهدف تعزيز التعاون بين الشرق الأوسط وآسيا وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات وحلول تدعم التحول الأخضر المستدام.

ويقام المؤتمر تحت شعار "قيادة التحول في عالم متغير"، ضمن الفعاليات الرئيسية لأسبوع هونغ كونغ الأخضر 2026، بدعم من بورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة وناسداك دبي.

ويجمع المؤتمر نخبة من قادة الشركات والمستثمرين وصناع السياسات، لبحث فرص الشراكات وحلول التمويل والابتكارات القادرة على دعم التحول الأخضر، إلى جانب مناقشة القطاعات الناشئة والإستراتيجية في دبي وهونغ كونغ، من خلال خطابات رئيسية وجلسات حوارية ونقاشات متخصصة.

وقال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن التعاون بين المراكز المالية المستدامة الرائدة يسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو ابتكار حلول عملية تدعم مسار التحول الأخضر، مؤكداً أهمية تحويل الحوار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.

من جانبه، أكد مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن المؤتمر يعكس عمق الشراكة بين الجانبين، ويوفر منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكات الإقليمية ودعم تطوير آليات التمويل المستدام، بما يعزز دور دبي وهونغ كونغ كمركزين ماليين عالميين في دفع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.