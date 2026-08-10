أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن تجديد منحة مقدمة من مبادرة أبحاث تقنية البلوك تشين للجامعات التابعة لشركة "ريبل"، لمدة ست سنوات، بهدف دعم الأبحاث والتعليم والابتكار في مجال التقنيات الموزعة والتمويل الرقمي.

وتركز المنحة على تطوير أبحاث تسهم في رفع كفاءة الأسواق، وتسهيل التجارة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، إلى جانب دعم الابتكار في التقنيات المالية وريادة الأعمال.

وتشمل المرحلة المقبلة توسيع مبادرة "فولتا"، وهي تطبيق قائم على تقنية البلوك تشين يهدف إلى دعم الأنشطة التجارية لصغار المزارعين في غانا، فضلاً عن تطوير مشاريع طلابية وتنظيم فعاليات تجمع الباحثين وصناع القرار وقادة القطاع.

ويعكس تجديد المنحة استمرار الشراكة بين جامعة نيويورك أبوظبي و"ريبل"، وتعزيز دور الجامعة مركزا إقليميا للأبحاث وتطوير المواهب في مجال التمويل الرقمي وتقنيات البلوك تشين.