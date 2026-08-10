عجمان في 10 أغسطس/ وام/ أعلنت جامعة عجمان إطلاق "برنامج زمالة طلبة الدكتوراه"، كإحدى المبادرات الرئيسية ضمن إستراتيجية توطين أعضاء هيئة التدريس بجامعة عجمان (2026–2031) المعتمدة، والتي تستهدف إعداد الجيل القادم من الأكاديميين الإماراتيين لمسيرة أكاديمية وبحثية تقودهم إلى الانضمام إلى الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك في خطوة تجسد التزامها بدعم الأولويات الوطنية للدولة في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي المبادرة انطلاقًا من إيمان الجامعة بأن بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر تنافسية يبدأ ببناء الإنسان، واستقطاب العقول الوطنية، وتمكينها من الإسهام في إنتاج المعرفة، وقيادة البحث العلمي، وصناعة الأثر في الأجيال المقبلة.

واعتبارًا من هذا العام، ستقوم الجامعة برعاية أربعة من حملة درجة الماجستير الإماراتيين سنويًا، ولمدة ثلاث سنوات متتالية، لالتحاقهم بالدراسة المتفرغة (بدوام كامل) لنيل درجة الدكتوراه في أحد برامج الدكتوراه بجامعة عجمان.

وتوفر الزمالة تمويلاً كاملاً للدراسة في التخصصات التالية: الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال، والقانون، ومخصصًا ماليًا شهريًا قدره 8,000 درهم لمدة اثني عشر شهرًا في كل عام أكاديمي، مقابل التزام الخريجين، بعد استكمال متطلبات الدكتوراه بنجاح، بالانضمام إلى جامعة عجمان كأعضاء هيئة تدريس بدوام كامل.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا في الاستثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، ترى الجامعة أن إعداد جيل جديد من الأكاديميين الإماراتيين ليس مجرد استثمار في التعليم، بل استثمار في مستقبل الوطن نفسه، لافتا إلى أن الأستاذ الجامعي لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يصنعها، ويؤثر في أجيال، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر ابتكارًا، ومجتمع أكثر قدرة على المنافسة.

وأضاف أن "برنامج زمالة طلبة الدكتوراه" يجسد التزام جامعة عجمان بدورها الوطني كشريك في إعداد الكفاءات الإماراتية القادرة على قيادة مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، معربا عن التطلع من خلال هذه المبادرة إلى استقطاب أفضل العقول الوطنية، وتمكينها من بناء مسيرة أكاديمية متميزة تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمعرفة والابتكار.

وتستهدف الزمالة الطلبة الإماراتيين المتميزين المتوقع تخرجهم في برامج الماجستير بجامعة عجمان، إضافة إلى خريجي الماجستير الإماراتيين، ممن يمتلكون سجلًا أكاديميًا متميزًا، وإمكانات بحثية واعدة، وطموحًا لبناء مسيرة مهنية في التدريس الجامعي والبحث العلمي.

وبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالزمالة للفصل الدراسي الخريفي 2026، فيما يمكن للراغبين الاطلاع على شروط القبول والتقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، أو زيارة مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة.

وتواصل جامعة عجمان، من خلال مبادراتها الأكاديمية والبحثية، الإسهام في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر تميزًا واستدامة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة اقتصاد المستقبل وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للمعرفة والابتكار.