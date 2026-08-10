أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ يطلق متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، يوم 21 أغسطس الجاري، معرض «LEGO® SHOWS Natural Brickstory»، في تجربة عالمية تُقام للمرة الأولى وتستمر لفترة محدودة، تتيح للزوار استكشاف 13.8 مليار سنة من التاريخ الطبيعي من خلال البناء والإبداع والتجارب التفاعلية.

ويجمع المعرض بين إبداعات مكعبات LEGO®، والعينات العلمية والمقتنيات الاستثنائية للمتحف، ضمن تجربة غامرة تستهدف الزوار من مختلف الأعمار، وتتيح لهم المشاركة في أنشطة بناء تعاونية مستوحاة من تاريخ الأرض وتطور الحياة البرية والكون.

وتتضمن التجربة مجموعة من مسارات الاستكشاف وورش العمل والأنشطة العملية، التي تسهم في تحويل المفاهيم العلمية إلى تجارب إبداعية تفاعلية، وتعزز الفضول والتعلم من خلال اللعب والبناء والاكتشاف.

وقال الدكتور بيتر سي. كيارجارد، مدير متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، إن اللعب يشكل أساساً مهماً للتعلم والاكتشاف، لما يوقظه من فضول ويحفزه من خيال وإبداع، وهي قيم تشكل جوهر الاكتشافات العلمية.

وأضاف أن التعاون مع LEGO® SHOWS Natural Brickstory، يضع اللعب والإبداع والخيال في صميم تجربة الزوار، بما يسهم في إلهام الجيل القادم من العلماء وحماة العالم الطبيعي.

من جانبها، قالت علياء الحمادي، مدير إدارة الشراكات والتطوير التجاري بالإنابة في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، إن الشراكات الأكثر تأثيراً هي التي تمنح الجمهور فرصة لاكتشاف الأماكن المألوفة من منظور جديد.

وأضافت أن المعرض يجمع بين الإبداع الذي تتميز به LEGO® والقصص العلمية التي يرويها المتحف، في رحلة غامرة تمتد عبر مختلف أرجاء المتحف، وتلهم الفضول والخيال وروح الاكتشاف لدى الزوار من جميع الأعمار.

ويمكن لزوار المعرض مواصلة رحلتهم الاستكشافية عبر صالات متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، والاستمتاع بما يقدمه من عينات وتجارب علمية متنوعة، بما يجعل الزيارة تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة للعائلات والأطفال ومحبي العلوم والاستكشاف.

ويستقبل معرض «LEGO® SHOWS Natural Brickstory» الزوار يومياً اعتباراً من 21 أغسطس، من الساعة 10 صباحاً حتى 6:30 مساءً خلال أيام الأسبوع، فيما تمتد ساعات الزيارة حتى الساعة 8:30 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لفترة محدودة.