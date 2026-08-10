باريس في 10 أغسطس/ وام/ اختتم فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، مشاركته في طواف فرنسا للسيدات 2026، بتحقيق إنجاز لافت، بعدما تصدر الترتيب العام للفرق، فيما أنهت الإيطالية إليسا لونجو بورجيني لاعبة الفريق السباق في المركز الثالث بالترتيب العام، لتسجل أول صعود لها إلى منصة التتويج في تاريخ مشاركاتها بالطواف.

وشهدت النسخة التاسعة والأخيرة من الطواف، والتي أقيمت أمس منافسة قوية على مدار 9 مراحل، قبل أن تختتم بمرحلة بلغت مسافتها 99.2 كيلومتر، انطلاقاً من مدينة نيس والعودة إليها، وتضمنت 4 مرات صعوداً إلى كول ديز.

وحققت الهولندية ديمي فوليرينج، من فريق اف دي جي، الفوز بالمرحلة الأخيرة، لتحسم في الوقت ذاته صدارة الترتيب العام واللقب، فيما جاءت البولندية كاسيا نيفيادوما في المركز الثاني.

وأكدت النتائج النهائية قوة فريق الإمارات للسيدات، في الطواف، بعدما احتلت لونجو بورجيني المركز الثالث في الترتيب العام، وبلاس المركز الخامس، ووداركزيك المركز السابع، ليصبح الفريق صاحب ثلاثة مراكز ضمن المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام لأهم سباقات الدراجات الهوائية للسيدات.

وضم الفريق خلال مشاركته في الطواف كل من إليسا لونجو بورجيني، وباولا بلاس، ودومينيكا ووداركزيك، وسيلفيا بيرسيكو، ومايفا سكوبان، ومافي غارسيا، فيما غادرت برودي تشابمان المنافسات عقب المرحلة الافتتاحية لأسباب صحية.

وشكلت مشاركة بلاس، البالغة من العمر 23 عاماً، محطة مهمة في مسيرتها، إذ خاضت أول مشاركة لها في طواف فرنسا للسيدات، ونجحت في اكتساب خبرة كبيرة إلى جانب زميلاتها، كما ارتدت القميص الأبيض لأفضل دراجة شابة خلال الطواف، قبل أن تختتم مشاركتها في المركز الخامس بالترتيب العام.

من جانبها، واصلت ووداركزيك تأكيد حضورها بين نخبة الدراجات في العالم، بعدما احتلت المركز السابع في النسخة الحالية، عقب حصولها على المركز الرابع في الترتيب العام لنسخة العام الماضي.