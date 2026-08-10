دبي في 10 أغسطس/ وام/ أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وصندوق حي دبي للمستقبل، عن شراكة إستراتيجية لتسريع تبني حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتطوير تجارب مصرفية أكثر ذكاء وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي والابتكار.

وتتيح الشراكة للبنك الوصول إلى مجموعة مختارة من حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي التي تطورها شركات ناشئة ضمن محفظة الصندوق، إلى جانب اختبار تطبيقات جديدة وتحويل الحلول الواعدة إلى استخدامات تجارية تتماشى مع أولوياته للتحول الرقمي.

وتركز مجالات التعاون على الخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتمويل المدمج والأصول الرقمية وحلول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقنيات إدارة الثروات والامتثال والبنية التحتية المصرفية من الجيل الجديد.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن الشراكة ستسهم في تقديم تجارب مصرفية أكثر تخصيصاً وذكاء وتسريع استخدام الخدمات الرقمية وتعزيز قدرات كشف الاحتيال والأمن المالي وتطوير حلول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، إن التعاون يفتح أمام الشركات الناشئة فرصاً لتجربة حلولها وبناء شراكات إستراتيجية وتطبيقات تجارية، بما يدعم طموح دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي وريادة الأعمال.

ويعد صندوق حي دبي للمستقبل صندوق رأس مال استثمارياً بقيمة مليار درهم، مدعوماً من مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، ويستهدف دعم الشركات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل التمويل وقطاعات الاقتصاد الجديد.