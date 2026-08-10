أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إطلاق الدفعة الخامسة من برنامج "بناء القدرات"، وهو برنامج أكاديمي معتمد يهدف إلى تأهيل وتمكين مهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة، بما يعكس التزام الدائرة بتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الاجتماعي، ورفع جاهزيتها المهنية بما يواكب احتياجات المجتمع.

ويأتي إطلاق الدفعة الجديدة ضمن جهود الدائرة لتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية والارتقاء بجودة ممارساته المهنية، حيث يمتد البرنامج على مدى أربعة أشهر، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تزويد مهنيي الرعاية الاجتماعية بالمهارات والكفاءات المطلوبة، وتمكينهم من تطوير مساراتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأفراد المجتمع.

وتم فتح باب التسجيل خلال شهر مايو الماضي، على أن تشمل المرحلة الأولى تنظيم ورش تعريفية للمرشحين خلال شهري مايو ويونيو، تليها مرحلة استقبال طلبات التسجيل حتى أغسطس، تمهيدًا لانطلاق البرنامج الأكاديمي في سبتمبر 2026.

وقالت محاسن الحوسني، مدير إدارة المعايير الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، إن برنامج بناء القدرات يمثل إحدى الركائز الأساسية لتأهيل وتنظيم الكوادر العاملة في قطاع الرعاية الاجتماعية، من خلال توفير مسار أكاديمي معتمد يمكّن المهنيين من تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم وفق المعايير المعتمدة في الإمارة، ويأتي إطلاق الدفعة الخامسة امتدادًا لجهود الدائرة في تطوير منظومة مهنية متكاملة، تسهم في رفع جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز ثقة المجتمع بها.

وأضافت أن الدائرة تواصل الاستثمار في الكوادر البشرية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة الممارسات المهنية وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة، لافتة إلى أن البرنامج يسهم في دعم منظومة الترخيص والرقابة، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية مستدامة تستجيب لاحتياجات المجتمع بكفاءة واحترافية.

وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن برنامج بناء القدرات يمثل إحدى الأدوات الرئيسية الداعمة لمنظومة الترخيص والرقابة الاجتماعية، ومبادرة محورية لتعزيز جاهزية مهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة، بما يسهم في تطوير القطاع الاجتماعي وخدمة أفراد المجتمع بكفاءة ومسؤولية.