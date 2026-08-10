دبي في 10 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة شمال القابضة، ترسية عقد الأعمال الإنشائية الرئيسية لمشروع سكني جديد في موقع حديقة حيوان دبي السابقة بمنطقة جميرا 1، على شركة دوتكو للإنشاءات، تمهيداً لبدء مرحلة الإنشاءات الرئيسية.

ويقام المشروع على الموقع السابق لحديقة حيوان دبي، ويضم مجتمعاً سكنياً منخفض الارتفاع مخصصاً بالكامل للتأجير، فيما تحتفظ شمال القابضة بملكية المجمع.

ويأتي إرساء العقد بعد الكشف عن المشروع في يونيو 2025، لينتقل بذلك من مرحلة الأعمال التمهيدية إلى مرحلة الإنشاءات الكاملة.

وقال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة، إن هذا الموقع يتمتع بمكانة خاصة في جميرا ودبي ككل، وننظر إلى الحفاظ على هذه القيمة وتعزيزها باعتباره مسؤولية أساسية، من خلال رؤية واضحة لتطوير مشروع يحافظ على جودته وقيمته على المدى الطويل.

ويضم المشروع 90 وحدة سكنية ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع، إلى جانب مساحات خضراء وأفنية مشتركة وحديقة مركزية، مع الحفاظ على عدد من الأشجار المعمّرة الموجودة في موقع حديقة الحيوانات السابقة، إضافة إلى مرافق مشتركة.

وكانت شركة دوتكو للإنشاءات قد شاركت سابقاً في تنفيذ أعمال ضمن مشروعي دبي هاربر ومراسي دبي هاربر التابعين لشمال القابضة.