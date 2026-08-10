بانكوك في 10 أغسطس/وام/ تباينت مؤشرات الأسواق الآسيوية، خلال تعاملات اليوم (الاثنين) بعدما قاد مؤشر نيكاي 225 الرئيسي الياباني قائمة الرابحين، بعد ارتفاع الأسهم في "وول ستريت" وإنهائها الأسبوع الماضي على مكاسب.

وارتفعت أسعار النفط، فيما استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير تقريبا.

وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي بنسبة 2% إلى 02ر66890 نقطة، مدفوعا بمكاسب قوية لشركات التكنولوجيا.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات رقائق الكمبيوتر، بنسبة 5ر3%، كما ارتفع سهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع أجهزة اختبار الرقائق، بنسبة 9ر4 %.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية أيضا بنسبة 8ر0 % ليصل إلى 86ر6305 نقطة، فيما تراجعت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق، حيث تراجع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 9ر0 %، وسهم شركة إس كيه هاينكس،

المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة بنسبة 3ر1%.

وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 6ر0% ليصل إلى 95ر25810 نقطة، بينما استقر مؤشر شنغهاي المركب عند 48ر3941 نقطة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر "إس أند بي/أيه إس إكس 200" بنسبة 4ر0% ليصل إلى 9231 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس للأسهم التايوانية بنسبة 8ر1%، كما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 1ر0 %.

كانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت، يوم الجمعة الماضي، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 64ر7757 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 93ر54036 نقطة، مقتربا من الرقم القياسي الذي سجله الأربعاء الماضي، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3ر1 % ليصل إلى 62ر26690 نقطة.

وصعدت أسعار النفط، في تعاملات صباح اليوم الاثنين بعدما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 6ر0% ليصل إلى 04ر84 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 5ر0%

ليصل إلى 58ر78 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 37ر158 ين ياباني من 71ر157 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1553ر1 دولار من 1568ر1 دولار.