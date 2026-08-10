شينزن(الصين) في 10 أغسطس/وام/ حضرالشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أمس ختام منافسات بطولة آسيا الفردية للأشبال والناشئين والشباب، في مدينة شينزن بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة قياسية بلغت نحو ألف لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة.

وشارك الشيخ سلطان بن خليفة في افتتاح الجولة التاسعة والأخيرة من البطولة، وقام بتتويج الفائزين، بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية والوفود المشاركة.

تضمنت المنافسات 12 فئة للذكور والإناث، تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 عاماً، وشهدت تنافساً قوياً بين نخبة المواهب الواعدة في القارة الآسيوية.

وتصدرت روسيا جدول الترتيب العام برصيد 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، وجاءت فيتنام في المركز الثاني برصيد 10 ميداليات، بواقع ذهبيتين و4 فضيات و4 برونزيات، والصين في المركز الثالث برصيد 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين.

وبلغ إجمالي الميداليات الواردة في الترتيب النهائي 36 ميدالية، بواقع 12 ذهبية و12 فضية و12 برونزية، بما يتوافق مع الفئات الـ12 التي تضمنتها البطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة في الاتحاد الآسيوي أن المشاركة القياسية تؤكد النمو المتواصل للعبة في القارة، وتزايد أعداد الممارسين بين الفئات العمرية، والمستوى الفني والتنافسي المتقدم للاعبين واللاعبات خلال 9 جولات، واستمرار جهود الاتحاد لتطوير البطولات القارية وبرامج الفئات العمرية، وتعزيز فرص الاحتكاك والتنافس أمام المواهب الآسيوية الواعدة، بما يسهم في اكتشاف أجيال جديدة قادرة على تمثيل القارة في كبرى البطولات الدولية والعالمية.