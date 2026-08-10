أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ تنطلق النسخة الرابعة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 20 أغسطس الجاري، في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بمشاركة 6 فرق عربية من داخل الدولة وخارجها وذلك تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وأكدت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية أن البطولة التي تتواصل حتى 25 أغسطس ترسخ جهود الأكاديمية في توفير بيئة آمنة ومحفزة للمرأة، وتمكينها من القدرات التي تسهم في تعزيز مكانة الرياضة النسائية في المجتمع، ودعم انتشار اللعبة على النطاقين المحلي والعربي، معربة عن تمنياتها لجميع الفرق المشاركة بإظهار المستويات الفنية المميزة.

وأضافت أن اللجنة المنظمة للبطولة وضعت كافة التدابير المطلوبة لاستضافة الحدث ونجاحه، وتوفير جميع متطلبات تميزه على غرار النسخ الماضية التي شهدت مستويات فنية لافتة، عكست التطور الذي تشهده اللعبة، بالإضافة إلى الإشادة الواسعة من المشاركين بالجهود التنظيمية للأكاديمية في استضافته.

وأشادت الهاجري بالتعاون المثمر مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة في توفير كل المقومات لنجاح البطولة، من خلال الدعم الفني واللوجستي، والأطقم التحكيمية لإدارة المباريات، بما يسهم في تحقيق أهداف البطولة وفق أفضل الممارسات.