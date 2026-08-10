الشارقة في 10 أغسطس/وام/ أنجز طلبة النسخة الثامنة من برنامج «إثمار» للتدريب الإعلامي للأطفال والنشء، الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مرحلة تدريبية وتطبيقية تضمنت إنتاج سلسلة من المواد المرئية المصورة من 14 جهة حكومية في إمارة الشارقة.

ومن المقرر عرض الحلقات تباعاً عبر المنصات الرقمية لنادي الشارقة للصحافة، بما يتيح إبراز مخرجات البرنامج والمهارات الإعلامية التي اكتسبها الطلبة في مجالات إعداد المحتوى والتصوير والسرد البصري والتقديم.

استهدف البرنامج الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً، وتضمن مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة التي جمعت بين الجانبين النظري والتطبيق العملي في إعداد التقارير الإخبارية، وصناعة المحتوى الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي، والتصوير، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.

وأتاحت المرحلة التدريبية للمشاركين تطوير معارفهم ومهاراتهم في إعداد وإنتاج محتوى إعلامي، من خلال التدريب على مختلف مراحل العمل الإعلامي، وصولاً إلى تطبيق ما اكتسبوه من مهارات في بيئة عمل فعلية.

وأكدت سعادة علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن النسخة الثامنة من برنامج «إثمار» تجسد أهداف البرنامج في تأهيل المواهب الإعلامية الناشئة، من خلال توفير تجربة تدريبية متكاملة أتاحت للمشاركين تحويل المعارف والمهارات التي اكتسبوها إلى مخرجات عملية.

وقالت إن البرنامج ينسجم مع توجهات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في إعداد جيل يمتلك مهارات وأدوات الإعلام الحديث، قادر على إنتاج محتوى احترافي يخدم المجتمع، مشيرة إلى أن «إثمار» يمثل منصة لاكتشاف وتنمية الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والنشء، وتمكينهم من خوض تجارب عملية في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى.

وأضافت أن البرنامج يسهم في تعزيز شغف المشاركين بالتعلم، وتطوير مهاراتهم في بيئة تجمع بين الإبداع والعمل الجماعي، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

وشملت المرحلة التطبيقية للبرنامج إنتاج مقاطع مصورة من 14 جهة حكومية في إمارة الشارقة، هي هيئة الشارقة للدفاع المدني، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومجمع الشارقة للفضاء والفلك، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، وسفاري الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومؤسسة أطفال الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، وهيئة الشارقة للآثار.

وأتاحت المرحلة للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج في بيئة العمل، والتعرف عن قرب إلى منظومة الاتصال الحكومي وآليات إعداد وإنتاج المحتوى الإعلامي.

وشارك الطلبة في مختلف مراحل إنتاج المحتوى، بدءاً من تطوير الأفكار والبحث وجمع المعلومات، مروراً بإعداد الرسائل الإعلامية، وصولاً إلى التصوير والإنتاج، وإعداد محتوى رقمي مخصص للمنصات الرقمية، بما أسهم في تنمية مهاراتهم في التخطيط والعمل الجماعي والتواصل مع الجمهور وتقديم الرسائل الإعلامية.

ويواصل برنامج «إثمار» دوره في إعداد وتأهيل المواهب الإعلامية الناشئة، من خلال نموذج تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويركز على تطوير المهارات الإعلامية ومواكبة المستجدات في صناعة المحتوى ومتطلبات المستقبل في القطاع الإعلامي.