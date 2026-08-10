أبوظبي، في 10 أغسطس/ وام/ أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع اليوم برنامج "رائد أعمال المستقبل"، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة وذلك بمجالس دلما، والسلع، ومبارك بن قران، والقوع، وأم غافة، ومزيد، والشويب، على أن يستكمل تباعاً ليشمل 31 مجلساً بمختلف مناطق الإمارة بما يتيح للناشئة والشباب الاستفادة من تجربة تعليمية تفاعلية تعزز ثقافة ريادة الأعمال، وتنمي مهاراتهم الريادية والابتكارية، وتسهم في إعداد الجيل القادم لقيادة اقتصاد المستقبل.

وتُقام فعاليات البرنامج في إطار حرص صندوق خليفة على إيصال مبادراته التعليمية والتطويرية إلى مختلف مناطق الإمارة، والاستفادة من دور المجالس في استضافة المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات أفراد المجتمع، وتوفير بيئة مجتمعية محفزة للتعلم والتفاعل واكتساب المهارات.

ويُعد برنامج "رائد أعمال المستقبل" مبادرة متكاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات الريادية لدى الناشئة والشباب، من خلال بيئة تعليمية تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتساعد المشاركين على تطوير التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وتعزيز الوعي المالي، والتعرف إلى أساسيات تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية.

ويعتمد البرنامج على مبدأ التعلم بالممارسة من خلال ورش العمل والأنشطة التطبيقية والتحديات التفاعلية التي تشجع المشاركين على التفكير بطريقة مبتكرة، واستكشاف حلول وأفكار جديدة، إلى جانب تنمية مهارات العمل الجماعي، والعرض والتقديم، بما يسهم في بناء عقلية ريادية ترافقهم في مراحلهم التعليمية والمهنية المقبلة.

ويجسد البرنامج التزام صندوق خليفة بالإسهام في إعداد جيل يمتلك العقلية الريادية والمهارات اللازمة للابتكار وصناعة الفرص، بما يعزز جاهزية الناشئة والشباب للمساهمة في اقتصاد المستقبل.