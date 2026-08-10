أبوظبي في 10 أغسطس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:38 والمد الثاني 22:43 والجزرالأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

بحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:06 والمد الثاني 20:06 والجزر الأول عند الساعة 14:49 والجزر الثاني عند الساعة 03:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 32 65 15

دبي 43 33 75 30

الشارقة 43 30 70 25

عجمان 40 31 70 30

أم القيوين 42 28 70 35

رأس الخيمة 45 28 65 25

الفجيرة 37 33 85 30

العـين 44 33 40 15

ليوا 47 31 50 15

الرويس 40 34 70 45

السلع 46 34 80 40

دلـمـا 41 33 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 38 31 85 45

أبو موسى 38 31 85 45