ستوكهولم في 10 أغسطس/وام/ أظهرت بيانات هيئة الإحصاء السويدية، اليوم (الاثنين) تراجع الإنتاج الصناعي السويدي مجددا خلال يونيو الماضي، متأثرا بانخفاض نشاط قطاعي التعدين واستغلال المحاجر والتصنيع وذلك بنسبة 5ر1% على أساس سنوي مقارنة بنمو قوي بنسبة 6ر7% في مايو الماضي.

وسجل كل من قطاعي التصنيع والتعدين واستغلال المحاجر تراجعا جديدا بنسبة 1% و8ر13% على التوالي خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.. وواصل إنتاج قطاع المرافق العامة تراجعه أيضا، مسجلا انخفاضا سنويا قدره 8ر7 %.

غير أن بيانات هيئة الإحصاء السويدية أظهرت نمو إنتاج قطاع التشييد بوتيرة أسرع بلغت 6ر7% على أساس سنوي خلال يونيو مقابل زيادة بلغت 2ر4% في مايو الماضي.. فيما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 4ر0 % على أساس شهري، مقابل زيادة بلغت 6ر0% في مايو/أيار الماضي.

(خلا)