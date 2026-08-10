كوبنهاجن في 10 أغسطس/وام/ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم (الإثنين) تراجع تضخم أسعار المستهلك في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 7ر1 % على أساس سنوي في يوليو بتراجع من زيادة نسبتها 9ر1 % سجلت في يونيو الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك 3ر1 % مقارنة بزيادة 2ر0 % في الشهر السابق.. ودفعت المطاعم والفنادق التضخم في يوليو حيث قفزت التكاليف 1ر8 %.. فيما تسارع تضخم النقل إلى 5ر5 % من 5ر4 % في الشهر السابق عليه.

وانخفض نمو أسعار الملابس والأحذية إلى 9ر0 % من 3ر2 % بينما ظلت تكاليف المرافق مستقرة ودخل الغذاء والمشروبات غير الكحولية في ركود أعمق حيث تراجعت بنسبة 6ر1 % مقارنة بانخفاض سابق بلغ 9ر0 %.. فيما ظل التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء غير المعالج، مستقرا عند 3ر2 %.

(خلا)