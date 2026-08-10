أبوظبي في 10 أغسطس /وام/اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الأولى من «الوثبة للرطب»، التي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي، وشكلت المحطة الثالثة والختامية في «موسم الرطب 2026».

شهد اليوم الختامي إعلان نتائج مسابقتي الفرض والزاملي، حيث توّج سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة محمد سيف النيادي مدير عام مهرجان الشيخ زايد الصيفي، الفائزين على مسرح المهرجان.

وأسفرت نتائج مسابقة الفرض عن فوز سلطان سعيد محمد العرياني بالمركز الأول، وحل علي سعيد حمودة العرياني ثانياً، وجاء سعيد حمودة خميس العرياني في المركز الثالث.

وفي مسابقة الزاملي، حصل زايد عيسى مبارك عيسي المنصوري على المركز الأول، وجاء عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي ثانياً، وحل راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر في المركز الثالث.

وخصصت اللجنة المنظمة لكل مسابقة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث على 40 ألف درهم.

وأكد راشد خادم الرميثي، مدير المهرجان، أن «الوثبة للرطب» حقق أهدافه في دعم المزارعين، وتحفيزهم على تطوير جودة الإنتاج، وتوسيع فرص تسويق الرطب والمنتجات الزراعية، إلى جانب التعريف بالموروث المرتبط بالنخلة ونقل معارفه وممارساته إلى الأجيال الجديدة.

وأوضح أن الدورة الأولى شهدت مشاركة 448 متسابقاً في 18 مسابقة، خُصصت لها 240 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و677 ألف درهم، لتتجاوز كميات الرطب والفواكه المشاركة 4.385 طنا، وضم سوق الرطب والمنتجات الزراعية 60 دكاناً، فيما حظي المهرجان بحضور جماهيري كبير حيث استقبل 25,108 زائرين خلال أيامه السبعة بمعدل أكثر من 3 آلاف زائر يومياً.

وأشار الرميثي إلى أن المهرجان دعم المزارعين من خلال المنافسات والجوائز، وأتاح لهم عرض إنتاجهم وتسويقه مباشرة، وأسهم في رفع جودة الثمار عبر تطبيق معايير فنية واضحة وفحص المنتجات الفائزة مخبرياً.. كما وسع نطاق المنافسة بإدراج صنف «لولو» للمرة الأولى ضمن مسابقات المزاينة، وقدم عبر مخيم «مقيظنا» برنامجاً تراثياً ومجتمعياً عرّف الأطفال والناشئة بسنع المجالس والقهوة الإماراتية والحرف التقليدية والمطبخ الإماراتي والفنون الأدائية والألعاب الشعبية.

وفي ختام المهرجان كرّمت "هيئة أبوظبي للتراث" شركاء الدورة الأولى، تقديراً لإسهاماتهم في دعم تنظيم المهرجان ومسابقاته وبرامجه المصاحبة.

وشمل التكريم مهرجان الشيخ زايد الصيفي بصفته الجهة الداعمة، و«مجموعة أغذية – الفوعة» راعي الشوط، وشبكة أبوظبي للإعلام الشريك الإعلامي، إلى جانب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، و«الفارس»، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وقيادة حرس الرئاسة.

وتوجهت هيئة أبوظبي للتراث بالشكر إلى الشركاء والداعمين والمشاركين، واللجان التنظيمية والفنية ولجان التحكيم والاستلام، والفرق الميدانية والعاملين، تقديراً لجهودهم وإسهامهم في تنظيم الدورة الأولى وإنجاز برامجها ومسابقاتها.