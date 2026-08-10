دبي في 10 أغسطس/وام/ أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع والمركز الدولي لفنون الطهي بدبي، النسخة الثالثة من برنامج “منحة الطهاة الإماراتيين للأسر المنتجة”، لتدريب وتأهيل 10 مشاركين في فنون الطهي وريادة الأعمال، وتمكينهم من تحويل مواهبهم إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تعكس الهوية الإماراتية.

تندرج المبادرة ضمن برنامج “منحة دبي الثقافية”، وتهدف إلى تطوير مهارات الأسر المنتجة في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإبراز ثقافة الضيافة المحلية والمطبخ الإماراتي وتعزيز حضوره عالمياً، بما يدعم الصناعات الثقافية والإبداعية ومكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

يستمر البرنامج حتى 27 فبراير 2027، ويتضمن سلسلة من ورش العمل والجلسات الإرشادية بإشراف خبراء متخصصين، تتناول إعداد قوائم الطعام المبتكرة وسلامة الأغذية والصحة العامة وحساب التكاليف والتخطيط والتحضير وتصميم الهوية البصرية والعلامات التجارية ومتطلبات التراخيص.

وقالت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في “دبي للثقافة”، إن البرنامج يوفر بيئة نوعية تساعد الأسر المنتجة والطهاة الإماراتيين على تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة.

وأكدت أن المبادرة تسهم في إعادة تقديم المطبخ الإماراتي برؤى معاصرة تستلهم وصفاته الأصيلة، وتعزز حضور فنون الطهي الإماراتية في المشهد الثقافي والإبداعي في دبي.