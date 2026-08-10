دبي في 10 أغسطس/وام/ انطلقت اليوم منافسات النسخة الثالثة من الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية ويشهد إدراج لعبة " كول أوف ديوتي" ضمن منافساته.

يشارك في المنافسات 50 فريقاً، يمثلها 600 لاعب، وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، في مشاركة تعكس حجم المجتمع التنافسي للعبة، والاهتمام المتزايد بالمشاركة في البطولات الرسمية للرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات.

يأتي إدراج اللعبة ضمن النسخة الثالثة من الدوري في إطار حرص اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على توسيع نطاق المنافسات وتنويع الألعاب واستقطاب مجتمعات جديدة من اللاعبين والفرق، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة والتنافس ضمن منظومة رسمية ومنظمة تحت مظلة الاتحاد.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد أن النسخة الثالثة من الدوري محطة جديدة في مسيرة تطوير البطولات المحلية، وقال: "نعمل في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على أن يكون الدوري منصة جامعة لمختلف مجتمعات الألعاب الإلكترونية في الدولة، وأن نفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من اللاعبين والفرق للمشاركة في منافسات رسمية ومنظمة".