دبي في 10 أغسطس /وام/ شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في فعالية "دبي مولاثون" التي أُقيمت في مطار دبي الدولي ضمن المبادرة المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ النشاط البدني كأسلوب حياة وتعزيز مفاهيم الصحة وجودة الحياة في المجتمع.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص المؤسسة على دعم المبادرات المجتمعية والرياضية التي تسهم في بناء مجتمع صحي ونشط وتماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الصحة النفسية والجسدية والدور الإيجابي للنشاط البدني.

وقالت سعادة شيخة سعيد المنصوري المدير العام للمؤسسة بالإنابة إن المبادرة تعكس ريادة دبي في ابتكار تجارب مجتمعية تواكب احتياجات الأفراد وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على تقديم الخدمات بل يمتد إلى إيجاد بيئات وتجارب تعزز صحته ورفاهيته موضحة أن اختيار مطار دبي الدولي لاستضافة الفعالية يحمل دلالة خاصة باعتباره واجهة عالمية وواحدا من أكثر مرافق المدينة حيوية.