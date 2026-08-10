أبوظبي في 10 أغسطس / وام/ أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم وصول رحلتها الافتتاحية إلى طشقند، لتدشن أول خط طيران لها إلى أوزبكستان، وخلق رابط جديد بين أبوظبي وأحد أسرع أسواق الطيران نموًا في العالم.

تعزز هذه الخدمة اليومية المباشرة الجديدة مكانة أبوظبي بوصفها بوابة رئيسية تربط أوزبكستان بدولة الإمارات والمنطقة الأوسع وشبكة الاتحاد للطيران العالمية المتنامية، وتسمح للمسافرين من أوزبكستان بالوصول بسهولة عبر أبوظبي إلى أهم البوابات في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وبلاد الشام وأمريكا الشمالية، مما يُعزز التواصل بين آسيا الوسطى والمراكز العالمية للتجارة والثقافة والابتكار.

تأتي هذه الخدمة الجديدة استكمالاً لاتفاقية المشاركة بالرمز التي أبرمتها الاتحاد للطيران مؤخرًا مع الخطوط الجوية الأوزبكية، والتي تُمكّن الضيوف المسافرين من السفر إلى ما وراء طشقند إلى ثماني وجهات في أوزبكستان هي أنديجان، وبخارى، وفرغانة، ونمنجان، ونوكوس، وسمرقند، وترمذ، وأورغنش، بالإضافة إلى وجهات دولية مختارة على شبكة الخطوط الجوية الأوزبكية.

وتُقرّب هذه الخدمة الجديدة أبوظبي من المسافرين في أوزبكستان، مُوفرةً لهم وصولًا مباشرًا إلى إحدى أبرز وجهات الثقافة والترفيه والأعمال في المنطقة من رحاب جامع الشيخ زايد الكبير، إلى التجارب الثقافية في جزيرة السعديات، إلى مدن الترفيه في جزيرة ياس.

وأعلن فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في الاتحاد للطيران، خلال حفل الإطلاق: "تعتبر رحلة اليوم الافتتاحية إلى طشقند لحظة فخر للاتحاد للطيران، ومحطة هامة في مسيرة توسع شبكتنا.. وتُعد أوزبكستان من أكثر أسواق آسيا الوسطى ديناميكية ونموًا، إذ تتمتع بتراث ثقافي غني، وجاذبية سياحية قوية، وأهمية اقتصادية متنامية".

وأضاف أنه من خلال إطلاق خدمة يومية مباشرة بين أبوظبي وطشقند، نفتح بوابة جديدة بين آسيا الوسطى والعالم.. فعبر أبوظبي، يمكن للمسافرين الوصول بسلاسة إلى وجهات عبر شبكة الاتحاد العالمية المتنامية، مع استمتاعهم بالخدمة المتميزة والضيافة الراقية التي تشتهر بها الاتحاد للطيران".