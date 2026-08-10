الفجيرة في 10 أغسطس / وام / أطلقت حكومة الفجيرة الرقمية، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، حزمة من الرسائل التوعوية الهادفة إلى تعزيز ممارسات الأمن المادي وحماية الأصول والأنظمة الرقمية، بما يسهم في ترسيخ بيئة رقمية آمنة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الأمنية.

وتركز الرسائل التوعوية على أهمية تقييد الوصول إلى المناطق التي تضم أنظمة وبيانات حساسة، وحماية الأجهزة من السرقة والحد من مخاطر اختراق البيانات، إلى جانب توظيف أنظمة المراقبة في الوقاية من الحوادث المحتملة.

كما تسلط الحملة الضوء على التكامل بين إجراءات الأمن المادي والأمن السيبراني، ودوره في تعزيز حماية الأصول الرقمية ودعم استمرارية وكفاءة الأنظمة والخدمات الرقمية.