أبوظبي في 10 أغسطس / وام / احتفت رابطة المحترفين الإماراتية بأبطال موسم 2025-2026، خلال حفل جوائز الموسم الذي أقيم مساء اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

حضر الحفل سعادة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، ونخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم وممثلي الأندية والشركاء الإستراتيجيين ووسائل الإعلام، وقدم الأمسية الإعلاميان يعقوب السعدي وخالد جاسم.

وشهدت الأمسية لحظات التتويج الأبرز، مع الإعلان عن الفائزين بجوائز فئة التصويت، حيث حصل ماتياس بلاسيوس، لاعب العين، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، فيما حصل خالد عيسى، حارس العين على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وحصل فلاديمير إيفيتش، مدرب العين على جائزة القائد لأفضل مدرب.

وحصل عبد الكريم تراوري، لاعب العين على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، وحصل سفيان رحيمي، لاعب العين على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، فيما حصل سيرجينيو، لاعب الوصل على جائزة أجمل هدف.

وجاءت هذه التتويجات تقديراً لأبرز النجوم الذين فرضوا حضورهم بأدائهم اللافت، وقدموا مستويات مميزة على مدار الموسم، ليحصدوا واحدة من أهم لحظات التكريم في مسيرتهم.

وفي فئة الجوائز الإحصائية، حصل كودجو لابا (25 هدفاً)، على جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، فيما حصل عبد الله توريه، على جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحصل علي المعمري (17 هدفاً)، على جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً.

وكشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن تشكيل فريق الأحلام لموسم 2025-2026، الذي ضم أفضل 11 لاعباً تألقوا خلال منافسات الموسم، وتركوا بصماتهم في المسابقات المختلفة.

وضمت تشكيلة فريق الأحلام خالد عيسى، ورامي ربيعة، وكون سانتوس سيلفا، ورينان فيكتور، ونيكولاس خيمينيز، وماتياس بالاسيوس، وعبدالكريم تراوري، وكاكو، وسفيان رحيمي، وكودجو لابا، ويوري سيزار.

وضمن جوائز فئة المعايير، حصل نادي العين على جائزة الحضور الجماهيري، فيما حصل نادي النصر على جائزة تراخيص الأندية والاحتراف، في تكريم يسلط الضوء على جهود الأندية وتميزها والتزامها بمعايير الاحتراف والتطوير.

وافتتحت مراسم الحفل بكلمة لسعادة عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رحب خلالها بالحضور، واستعرض أبرز محطات الموسم الرياضي 2025-2026، وما شهدته مسابقات الرابطة من نجاحات، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المسابقات، والارتقاء بمستوى كرة القدم الإماراتية، وتعزيز حضورها.

وقال إن كرة القدم تتجاوز كونها مجرد لعبة أو منافسة بين الفوز والخسارة، مؤكداً قدرتها على صناعة اللاعبين، وتوحيد المجتمعات، وإلهام الأجيال، وترسيخ الإيمان بأن المستحيل ممكن.

وأوضح أن كرة القدم أصبحت لغة تجمع الناس، ومنصة لصناعة القدوات، وجسراً يربط أحلام الشباب بالمستقبل، مشيراً إلى أن أكثر من 5 مليارات شخص حول العالم يتابعون كرة القدم، ما جعلها واحدة من أكثر الصناعات تأثيراً في الاقتصاد والمجتمع.

وأضاف أن مسابقات الرابطة خلال الموسم الماضي وصلت إلى أكثر من 45 مليون مشاهد عبر البث التلفزيوني، وحظيت بتغطية أكثر من 800 وسيلة إعلامية، وحققت أكثر من 5 مليارات ظهور إعلامي عبر المنصات الرقمية، بقيمة إعلامية تجاوزت مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإعلانية التلفزيونية والرقمية لشركاء الرابطة والأندية نحو 3 مليارات درهم.

وثمن الجنيبي الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرابطة من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الاستثمار في الرياضة يمثل استثماراً في الإنسان ومستقبل الشباب.

وأعلنت الرابطة اختيار أسطورة الكرة الإسبانية أندريس إنييستا، سفيراً عالميا لدوري أدنوك للمحترفين، ليكون أحد أبرز الوجوه التي تمثل المسابقة وتعزز حضورها على الساحة الدولية، مستندة إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها النجم الإسباني في كرة القدم العالمية، وإرثه الحافل بالإنجازات والخبرات.

وشهدت الأمسية الإعلان عن الأغنية الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية "كرة القدم تجمعنا" في إضافة فنية تعكس التنوع الذي يميز مجتمع الإمارات، والهوية المتجددة للرابطة وانفتاحها على جمهور كرة القدم حول العالم، حيث جاءت الأغنية بأربع لغات، للتعبير عن عالمية اللعبة وقدرتها على جمع الجماهير والثقافات المختلفة تحت مظلة واحدة، وتحمل صوت مسابقاتنا إلى جمهور أوسع.

وكرمت الرابطة شركاء النجاح والجهات الراعية والداعمة، تقديراً لدورهم في دعم مسابقاتها والإسهام في مسيرة التطوير، والمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية تقديرا لإسهاماتها في تقديم تغطية مميزة طوال الموسم، كما تم تسليم شهادات الدبلوم المهني للمشاركين في برنامج "الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة (RPL)"، الذي نظمته "مبادلة" بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وتضمن برامج تخصصية في إدارة كرة القدم، والإعلام الرياضي، والتحليل الفني للاعبين، وتسويق ورعاية كرة القدم.