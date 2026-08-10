أبوظبي في 10 أغسطس /وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة ثونجلون سيسوليث، رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بوفاة معالي سايسومفون فومفيهان، رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة ثونجلون سيسوليث، رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي الدكتور سونساي سيفاندون، رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.