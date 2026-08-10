آخن - ألمانيا في 10 أغسطس / وام / يشارك منتخب الإمارات لقفز الحواجز، في بطولة العالم للفروسية التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي وتستضيفها مدينة آخن الألمانية خلال الفترة من 11 إلى 23 أغسطس الجاري.

وستقام منافسات قفز الحواجز من 19 إلى 23 أغسطس، بمشاركة نخبة الفرسان، في حديقة أليانز في منطقة زويرس بمدينة آخن، إحدى أبرز وأعرق منشآت الفروسية في العالم.

وتضم قائمة فرسان الإمارات عمر عبدالعزيز المرزوقي، مع "إنجوي دو لا مور"، وعبدالله حميد المهيري، مع "هدسون دو فان"، وحميد عبدالله المهيري، مع "فونسيتّي في دي هيفينك"، وسالم أحمد السويدي، مع جواده "فلونفلون".

وسينضم الفارسان محمد الغرير، ومبخوت الكربي، للمشاركة في الفعاليات المقررة لفئة الفرسان الشباب، بمنافستي "جائزة شتافاغ"، وجائزة "فريق شباركاسه".