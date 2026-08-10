الفجيرة في 10 أغسطس / وام / انطلقت اليوم، في مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، فعاليات "أيام الفجيرة للشباب"، بمشاركة مجالس الشباب في عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية بالإمارة، وذلك ضمن برنامج يركز على تطوير مهارات الشباب، وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والقيادة والأمن السيبراني، وفتح آفاق جديدة أمامهم لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأكد فايز اليماحي، رئيس مجلس الفجيرة للشباب، أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتمكين الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على مواكبة التحولات المتسارعة في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن البرنامج يحرص على تقديم محتوى متنوع يجمع بين المعرفة والتطبيق والتفاعل.

وتضمن برنامج اليوم مجموعة من الورش والجلسات المتخصصة، استهلها مجلس شباب المالية بورشة بعنوان "استخراج النفط الجديد"، تناولت مفهوم الثروات والفرص الجديدة في الاقتصاد الحديث، وكيف يمكن للمعرفة والابتكار والبيانات والتقنيات الحديثة أن تشكل مصادر جديدة للقيمة والثروة في المستقبل.

كما قدم مجلس مستشفى الفجيرة جلسة بعنوان "جسور بين الأجيال"، ركزت على أهمية التواصل والحوار بين الأجيال، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة، وتعزيز التفاهم والتعاون بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً، إضافة إلى ورشة استعرضت مفهوم التوأم الرقمي الشخصي، وكيف يمكن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنظيم المهام وإدارة الوقت ورفع الإنتاجية، بما يساعد الشباب على الاستفادة من التقنيات الحديثة بصورة عملية.

وشارك مجلس مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بورشة "القائد الملهم"، التي تناولت مهارات القيادة والتأثير الإيجابي، وأهمية بناء شخصية قيادية قادرة على تحفيز الآخرين واتخاذ القرارات والتعامل مع التحديات بثقة ووعي.

كما قدم المجلس جلسة "التحدي الحي: المواجهة السيبرانية"، التي سلطت الضوء على مخاطر الأمن السيبراني وطرق التعامل مع التهديدات الرقمية، من خلال تجربة تفاعلية تعزز الوعي بأهمية حماية المعلومات والأنظمة في ظل التطور المتسارع للهجمات الإلكترونية.

وتتواصل غداً الثلاثاء فعاليات أيام الفجيرة للشباب، من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية والورش المتخصصة، بمشاركة عدد من مجالس الشباب في الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة الفجيرة، وذلك في إطار تعزيز مشاركة الشباب وتبادل الخبرات والأفكار، وتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة.