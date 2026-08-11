بكين في 11 أغسطس /وام/ فعّلت وزارة الموارد المائية الصينية، الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع لمكافحة الفيضانات في 4 مقاطعات تشمل "هوبي" و"خنان" و"خبي" و"شاندونغ"، بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار "دولفين"، المتوقع أن تؤثر على مناطق عدة حتى16 أغسطس الجاري.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" وجهت الوزارة السلطات المحلية إلى تعزيز المراقبة والدوريات، والتعامل مع مخاطر الفيضانات والسيول الجبلية، وإجلاء السكان من المناطق عالية الخطورة في الوقت المناسب.

كما أبقت على الاستجابة من المستوى الثالث في مقاطعة تشجيانغ، والمستوى الرابع في ست مناطق أخرى، فيما جددت التحذير الأزرق من الفيضانات في المناطق المتأثرة.

وتعتمد الصين نظامًا من أربعة مستويات للاستجابة للطوارئ، يمثل المستوى الأول أعلاها، إلى جانب نظام تحذير جوي بالألوان، يتدرج من الأحمر إلى الأزرق.

-خلا-