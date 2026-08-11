سنغافورة في 11 أغسطس /وام/ استقر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية اليوم.
وارتفع الين إلى 158.93 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية، لكنه ظل بعيدا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 155.20 الذي سجله الأسبوع الماضي في أعقاب التدخل النادر المشترك بين واشنطن وطوكيو لشراء الين في نهاية يوليو .
كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.7057 دولار أمريكي وسيتركز اهتمام المستثمرين في وقت لاحق من اليوم على قرار
السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي، الذي من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.
وسجل اليورو 1.1544 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3509 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية.
-خلا-