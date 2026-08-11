سنغافورة في 11 أغسطس /وام/ استقر ‌الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية اليوم.

وارتفع الين إلى 158.93 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية، لكنه ظل بعيدا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ​البالغ 155.20 الذي سجله الأسبوع الماضي في أعقاب التدخل النادر المشترك بين واشنطن وطوكيو لشراء الين في نهاية يوليو .

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.7057 دولار أمريكي وسيتركز اهتمام المستثمرين في وقت لاحق ⁠من اليوم على قرار

السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي، الذي من المتوقع أن يبقي على سعر ⁠الفائدة دون تغيير.

​وسجل اليورو 1.1544 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3509 دولار خلال ⁠ساعات التداول الآسيوية.

-خلا-