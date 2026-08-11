بوغوتا في 11 أغسطس /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلاً، و 570 جريحاً.

وبحسب السلطات الكولومبية تخضع 32 مدينة للمستوى الأحمر من حالة التأهب، و سُجل الوضع الأكثر صعوبة في بيريرا ومناطق أخرى من إقليم بيريرا، بالإضافة إلى مقاطعتي فالي ديل كاوكا وتشوكو.

و ألحق الزلزال أضراراً بـ 1575 مبنى سكنياً، بينما دُمر 61 مبنى بالكامل. وتضررت 18 منشأة طبية، و52 مؤسسة تعليمية، و18 قطاعاً طرقيا ، وسبعة مطارات.

وأعلنت السلطات الكولومبية حالة الكارثة الطبيعية على المستوى الوطني وأرسلت وحدات الإنقاذ إلى المناطق الأكثر تضرراً، حيث جرى إشراك فرق البحث والإنقاذ من بوغوتا، وإينفيغادو، ويوبال، وميديلين.

-خلا-