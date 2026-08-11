كانبرا في 11 أغسطس/ وام/ أعلن بنك احتياط أستراليا "المركزي"، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند مستوى 4.35%.

وكان البنك قد رفع الفائدة 3 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة خلال شهور فبراير ومارس ومايو الماضية.

وقال البنك المركزي في بيان له، إنه نظرا لاعتبار السياسة النقدية تقييدية إلى حد ما، قرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير حتى يقيم تطورات الاقتصاد، مضيفا أن المجلس سيواصل اتخاذ ما يراه ضروريا لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى النطاق المستهدف، بما في ذلك رفع سعر الفائدة الأساسي إذا ما تحققت مخاطر ارتفاع التضخم.