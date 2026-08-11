لشبونة في 11 أغسطس/ وام/ أحرز الدنماركي يوليوس يوهانسن، لاعب فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، أمس فوزه الثاني في طواف البرتغال، بعدما توج بلقب المرحلة الخامسة، والتي أقيمت ضد الساعة لمسافة 17.4 كيلومتر، ليؤكد مجدداً تألقه في سباقات الفردي ضد الساعة.

وقطع يوهانسن مسافة المرحلة في زمن قدره 21 دقيقة و13 ثانية، متفوقاً بفارق 30 ثانية على أقرب منافسيه تياغو أنتونيس من فريق إفابيل سيكلينج، فيما جاء أكسل فان دير توك من فريق إيوسكالتيل-إيوسكادي ثالثاً بفارق 35 ثانية.

ويعد هذا هو الفوز الثاني ليوهانسن في النسخة الحالية من طواف البرتغال، بعدما سبق له التتويج بالمرحلة التمهيدية ، كما رفع رصيده إلى خمسة انتصارات احترافية جميعها تحققت خلال عام 2026، وجاءت في سباقات فردية ضد الساعة، بما يعكس تخصصه المتزايد في هذا النوع من المنافسات.

وشهدت المرحلة تألقاً لافتاً لفريق الإمارات، بعدما احتل زميل يوهانسن، الإيطالي لوكا جاييمي، المركز الرابع بفارق 43 ثانية عن المتصدر، فيما جاء الإسباني أدريا بيريكاس في المركز الخامس بفارق دقيقة واحدة، وفق النتائج الرسمية للمرحلة.

وأسهمت نتيجة بيريكاس في تقدمه أربعة مراكز في الترتيب العام، ليصعد إلى المركز الرابع، مع مواصلته ارتداء القميص الأبيض المخصص لأفضل دراج شاب في السباق.

ويتصدر الفرنسي أليكسيس غيران الترتيب العام لطواف البرتغال بزمن إجمالي بلغ 16 ساعة و39 دقيقة و31 ثانية، يليه مواطنه أرتيم نيتش بفارق دقيقة و12 ثانية، ثم تياغو أنتونيس بفارق دقيقة و52 ثانية، فيما يحتل بيريكاس المركز الرابع بفارق دقيقتين و26 ثانية.