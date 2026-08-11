بروكسل في 11 أغسطس/ وام/ أرجأ الاتحاد الأوروبي، إلى أجل غير مسمى، إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي" اتياس"، الذي كان مقرراً بدء العمل به عام 2021، قبل أن يتعرض لسلسلة من التأجيلات المتتالية.

ويعني القرار أن المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول إلى أوروبا لن يكونوا مطالبين، في الوقت الراهن، بالحصول على تصريح "اتياس" قبل السفر.

وبحسب أحدث المعلومات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للنظام، فإن النظام خارج الخدمة حالياً، ولم يتم تسجيل أي طلبات للحصول على تصاريح سفر.

وأكد الموقع أن الاتحاد الأوروبي سيعلن الموعد المحدد لبدء تشغيل النظام قبل إطلاقه بعدة أشهر، من دون تحديد تاريخ جديد.

ويأتي التغيير بعد أسابيع فقط من تقارير كانت تشير إلى تأجيل تشغيل النظام إلى عام 2027.

يرمز النظام إلى برنامج معلومات وتصاريح السفر الأوروبي، وهو نظام إلكتروني يهدف إلى فرض تصريح سفر مسبق على مواطني الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إلى منطقة الدول الأوروبية المشاركة، ويشبه من حيث المبدأ نظام "ايستا" المعمول به في الولايات المتحدة، ونظام "افي" الكندي.

وعند دخوله حيز التنفيذ، سيتعين على المسافرين المشمولين بالنظام تقديم طلب إلكتروني ودفع الرسم المقرر قبل السفر إلى إحدى الدول الأوروبية الثلاثين المشاركة، وستكون الموافقة صالحة لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما يأتي أولاً.