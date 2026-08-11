عجمان في 11 أغسطس/ وام/ واصل البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026" نتائجه الإيجابية في أسبوعه الرابع، عبر تقديم باقة متنوعة من البرامج والأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية والمجتمعية والتطوعية والترفيهية، وسط مشاركة واسعة من الأطفال والناشئة والشباب وأفراد المجتمع.

وشهد الأسبوع الرابع، تنفيذ 119 برنامجاً ونشاطاً في مختلف المراكز والجهات المشاركة، استفاد منها 2370 مشاركاً، مقابل 2362 مستفيداً مستهدفاً، لتبلغ نسبة تحقيق الهدف الإجمالي 100.3%، بما يعكس استمرار الإقبال على فعاليات البرنامج وتنوع الخيارات المقدمة لمختلف الفئات المستهدفة.

وتوزعت فعاليات الأسبوع بين المركز الصيفي للبنين، والمركز الصيفي للفتيات، والمركز الصيفي العلمي، والمركز الصيفي الثقافي، والبرامج المجتمعية، وبرامج الجهات الحكومية والخاصة، والبرامج التطوعية والإنسانية، والمركز الرياضي لأصحاب الهمم، بجانب المسابقات والبرامج الترفيهية.

وسجلت عدة مسارات نسب إنجاز تجاوزت المستهدف، أبرزها المركز الصيفي العلمي بنسبة 136%، والبرامج التطوعية والإنسانية بنسبة 129.2%، والبرامج المجتمعية بنسبة 128.5%، والمركز الرياضي لأصحاب الهمم بنسبة 107.2%.

وقدم المركز الصيفي للبنين سبعة برامج استفاد منها 462 مشاركاً، مقابل 515 مستهدفاً، محققاً نسبة إنجاز بلغت 89.7%.

وتنوعت البرامج بين السباحة والنشاط الرياضي والتايكواندو وكرة القدم والبرامج المرتبطة بالتأهيل والمهارات والأنشطة التراثية، فيما تجاوز برنامجا السباحة وكرة القدم المستهدفات المحددة لهما، بنسبة إنجاز بلغت 105% للسباحة و116.7% لكرة القدم.

وفي المركز الصيفي للفتيات، نُفذت 64 ورشة وبرنامجاً، وبلغ إجمالي الحضور التراكمي 694 مشاركة خلال أربعة أيام، بمتوسط حضور يومي بلغ 174 مشاركة، ونسبة تحقيق إجمالية وصلت إلى 87%.

وسجل يوم الاثنين أعلى حضور بواقع 187 مشاركة، فيما توزعت المشاركات على مختلف الفئات العمرية المستهدفة، بما يعكس تنوع الأنشطة والورش المقدمة للفتيات خلال الأسبوع الرابع.

وشهد المركز الصيفي العلمي إقبالاً لافتاً على برنامج "برمجة الروبوتات"، الذي استقطب 34 مشاركاً مقابل 25 مستهدفاً، محققاً نسبة إنجاز بلغت 136%، في مؤشر على اهتمام المشاركين بالمهارات التقنية والتطبيقات العلمية الحديثة، ودور البرامج الصيفية في تنمية قدراتهم في مجالات البرمجة والتكنولوجيا.

كما قدم المركز الصيفي الثقافي 10 ورش وفعاليات متنوعة، بإجمالي حضور تراكمي بلغ 200 مشاركة ومتوسط يومي بلغ 50 مشاركة. وتنوعت الورش بين الأنشطة الفنية والثقافية والإبداعية، بما أسهم في توفير مساحات تعليمية وتفاعلية تساعد المشاركين على تنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم والاستفادة من أوقاتهم خلال العطلة الصيفية.

وسجلت البرامج المجتمعية أداءً مميزاً خلال الأسبوع الرابع، حيث استفاد منها 167 مشاركاً مقابل 130 مستهدفاً، محققة نسبة إنجاز بلغت 128.5%.

وتضمنت أربعة برامج مجتمعية متنوعة، وشارك فيها 104 من كبار المواطنين و63 من الأطفال والناشئة، بما أسهم في تعزيز التواصل المجتمعي والتفاعل بين مختلف الفئات العمرية.

وفي إطار تكامل الجهود الحكومية والخاصة، نفذت الجهات الحكومية والخاصة 24 برنامجاً استفاد منها 808 مشاركين، مقابل 892 مستهدفاً، بنسبة إنجاز بلغت 90.6%.

وتنوعت البرامج المقدمة لتغطي مجموعة من المجالات التوعوية والمعرفية والمهارية، بما يعكس الدور الفاعل للشركاء في إثراء البرنامج الصيفي وتوفير تجارب متنوعة للمشاركين.

وحظيت البرامج التطوعية والإنسانية بتفاعل ملحوظ، حيث استفاد منها 84 مشاركاً مقابل 65 مستهدفاً، لتصل نسبة الإنجاز إلى 129.2%، وشملت مبادرتي "إحسان يوصل" التي استقطبت 59 مستفيداً مقابل 45 مستهدفاً، و"إحسان يقدم" التي شهدت مشاركة 25 مستفيداً مقابل 20 مستهدفاً، بما يعزز قيم التطوع والعطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية لدى المشاركين.

وواصل المركز الرياضي لأصحاب الهمم تحقيق نتائج إيجابية، حيث استفاد من برامجه 359 مشاركاً مقابل 335 مستهدفاً، بنسبة إنجاز بلغت 107.2%.

وتضمنت أربعة برامج وأنشطة رياضية وفنية متنوعة، حققت جميعها نسب إنجاز تجاوزت المستهدفات المحددة، بما يعكس الحرص على توفير بيئة رياضية وترفيهية دامجة تدعم مشاركة أصحاب الهمم وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

كما شهد الأسبوع الرابع تنظيم ثلاث مسابقات وبرامج ترفيهية بمشاركة إجمالية بلغت 82 مشاركاً، إلى جانب تكريم الفائزين والمتميزين، في إطار تعزيز أجواء المنافسة الإيجابية وتحفيز المشاركين على التفاعل والإبداع.

وأظهرت نتائج استبيانات تقييم المسابقات والفعاليات مستويات مرتفعة من رضا المشاركين، حيث تراوحت مؤشرات التقييم بين 96% و99% في عدد من الجوانب المرتبطة بجودة البرامج والتنظيم وتجربة المشاركة.

وتشهد فعاليات الأسبوع الخامس الأخير من "صيفنا سعادة 2026" مشاركة واسعة من مختلف الجهات، إلى جانب ختام عدد من البرامج والفعاليات التي تواصلت على مدار الأسابيع الماضية، تمهيداً لإسدال الستار على نسخة هذا العام بعد سلسلة من الأنشطة والتجارب المتنوعة التي أسهمت في تعزيز مهارات المشاركين وإثراء تجربتهم الصيفية.