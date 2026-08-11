عجمان في 11 أغسطس/ وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، سعادة أروشا فينوديني كوراي، سفيرة جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بسعادة السفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت سفيرة سريلانكا عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدة بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة في شتى الميادين.