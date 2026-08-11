عجمان في 11 أغسطس / وام / نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ورشة توعوية بعنوان "ابدأ استثمارك"، لتعزيز الوعي المالي لدى موظفي حكومة عجمان، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى دعم الاستقرار الأسري والارتقاء بجودة حياة الموظفين عبر ترسيخ الممارسات السليمة في إدارة الموارد الشخصية والتخطيط للمستقبل.

وسلطت الورشة التي قدمها المستشار المالي علي الحامد، الضوء على محاور إستراتيجية في الإدارة المالية الشخصية من خلال رفع الوعي بأهمية الادخار والاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي، وتمكين الموظفين من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعياً، والتعرف على سبل تنمية المدخرات بما يتناسب مع الأهداف والإمكانات الشخصية.

وركزت على أساليب التخطيط للاحتياجات المستقبلية وإدارة المخاطر بوعي للحد من الضغوط المالية وتحقيق توازن ذكي بين متطلبات الحاضر والاستعداد المالي للمستقبل.

وتجسد هذه المبادرة رؤية الدائرة في دعم الموظف بصورة شاملة تتجاوز الجانب الوظيفي إلى تعزيز وعيه المالي وجودة حياته، بما يخفف الضغوط المعيشية ويدعم استقراره الشخصي والأسري.

كما تعكس حرص الدائرة على توسيع أثرها المجتمعي من خلال مبادرات معرفية تواكب احتياجات الموظفين، وتنمي مهاراتهم الحياتية، وتعزز قدرتهم على التخطيط للمستقبل بثقة ووعي.

وتأتي هذه المبادرات انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، التي تضع الإنسان وجودة الحياة والجاهزية للمستقبل في صميم توجهاتها، من خلال بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة التحولات، وتعزيز مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وتمكيناً.

كما تؤكد التزام الدائرة بتطوير برامج مجتمعية مستدامة تدعم ثقافة التعلم المستمر، وتستجيب لتطلعات موظفي حكومة عجمان، بما يعزز بيئة حكومية محفزة ومجتمعاً أكثر استعداداً للمستقبل.