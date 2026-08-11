نيويورك في 11 أغسطس/ وام / دعت الدنمارك وباكستان، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، عبر مذكرة مفاهيمية رسمية وجهها الممثلان الدائمان للبلدين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى عقد مناقشة مفتوحة للمجلس في 19 أغسطس الجاري، تهدف إلى تبادل الآراء لتعزيز أساليب عمل المجلس، وزيادة شفافيته وشموليته وفعاليته، إلى جانب تحسين مشاركة الدول غير الأعضاء في مداولاته.

وأوضحت المذكرة أن هذه المناقشة تأتي استجابة لتزايد الصراعات المسلحة، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام الدولي، وعدم الامتثال للقرارات الأممية، مشددة على أهمية تعزيز فعالية المجلس باعتباره المسؤول الرئيسي عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب الميثاق، وأكدت ضرورة مواصلة تحسين التواصل مع رئيس مجلس الأمن ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم التقارير السنوية بانتظام.

وتركز المناقشة المرتقبة، استكمالاً لجهود عام 2025، على خمسة محاور أساسية تشمل؛ تحديث تدابير مذكرة رئيس مجلس الأمن لعام 2024 لزيادة الشفافية والشمول، وابتكار آليات لتسهيل مشاركة جميع أعضاء الأمم المتحدة.

كما تبحث تحسين الإجراءات المرتبطة بانتخاب أعضاء المجلس عبر ترتيبات إقليمية توافقية، وضمان الوضوح في تطبيق المادتين 37 و39 من النظام الداخلي المؤقت لضمان مشاركة الدول غير الأعضاء، فضلاً عن الارتقاء بشفافية العمل بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الجمعية العامة.

/ نيو/ مط/