أبوظبي في 11 أغسطس / وام / استقبلت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لـ "فرونتير25" و"ذا كلايمت ترايب"، وفداً من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، يضم سعادة مريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وسعادة الدكتورة آمنة عبدالعزيز المهري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين منظومة التعلّم.

وجاءت الزيارة تقديرا لفريق منصة "طموح" بعد اختيار المنصة ضمن أفضل خمس منصات عالمياً في فئة التعلم الإلكتروني ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، وحصولها على لقب "بطل القمة".

وتكرّم جوائز WSIS الجهات حول العالم لتميزها في استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التحول الرقمي العالمي.

وتعد "طموح" منصة تعلم إلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي تابعة لحكومة أبوظبي، صُممت لتقديم تجربة تعلم شخصية وموجهة نحو المستقبل لموظفي الحكومة.

ودعمت "فرونتير25" منصة "طموح" من خلال تقييم ممارسات الشراء الأخضر في أبوظبي، ومراجعة أنظمة المشتريات، وأفضل الممارسات العالمية، ووحدات المواصفات، والمعايير العامة لاختيار الموردين، بما يسهم في ترسيخ قيم الاستدامة في مختلف مراحل دورة المشتريات.

وتوجهت الشيخة شما بالشكر إلى الفريق على جهوده وتفانيه، وقالت: وضع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، التعليم في صميم مسيرته لبناء الوطن، ونحن جميعا جزء من هذه المرحلة الجديدة التي نوظف فيها الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالتنمية البشرية، فلا نصبح أمة أكثر قدرة على المنافسة إلا حين نستثمر في الإنسان.