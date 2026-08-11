أبوظبي في 11 أغسطس/ وام/ أطلقت «برجيل القابضة» في أبوظبي شبكة «BEACON» التشغيلية للطوارئ والرعاية الحادة، بهدف توحيد إمكانات شبكة الرعاية الصحية التابعة لها وربط خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة ونقل المرضى بين منشآتها ضمن نموذج موحد ومنسق.

وبدأ تشغيل الشبكة بالتزامن في مستشفى برجيل أبوظبي ومدينة برجيل الطبية، لضمان وصول المرضى، أياً كانت نقطة دخولهم إلى شبكة «برجيل»، إلى الخبرات الطبية ومستوى الرعاية الأنسب لحالتهم، عبر منظومة متكاملة تمتد من الاستجابة والتقييم الطارئ إلى التدخل التخصصي والرعاية الحرجة والنقل والتعافي والمتابعة، وتستند إلى نظام إلكتروني ومسارات سريرية مشتركة وآلية منسقة لاتخاذ القرار.

وتضع «BEACON» إطاراً موحداً لخدمات الطوارئ والرعاية الحادة، يربط المريض بإمكانات الشبكة وفق احتياجاته السريرية، بما يشمل فرق الأطباء والاستشاريين في التخصصات الدقيقة، والعناية المركزة، والتشخيص، وخدمات المرضى الداخليين، وإمكانات العلاج المتقدمة في المستشفيين.

ويرتكز الإطار على أربعة محاور تشمل الوصول إلى خدمات الرعاية الحادة، وجودة وقيمة خدمات الطوارئ، وتكامل قسم الطوارئ مع المنظومة الأوسع للمستشفى، ونقل المرضى بين المنشآت والتكامل مع خدمات ما قبل دخول المستشفى، إلى جانب تعزيز توجيه المرضى إلى التخصصات الدقيقة، والبروتوكولات السريرية الموحدة، ودعم القرار السريري بالتكنولوجيا.

وتدعم الشبكة مسارات موحدة للحالات الطارئة والمعقدة والحساسة للوقت، تشمل الطوارئ القلبية، والسكتات الدماغية، والإنتان، والإصابات والحوادث، وطب الأطفال، وحالات الأورام الحادة، مع إتاحة خدمات الرعاية فائقة التخصص والرعاية الرباعية ضمن شبكة «برجيل».

كما تعزز الحلول التكنولوجية الرؤية بشأن الطاقة الاستيعابية السريرية وتوافر المتخصصين في المنشآت المشاركة، بما يساعد الفرق الطبية على تحديد المكان الأنسب لتلقي المرضى للرعاية، فيما يشمل نطاق الشبكة الاستخدام التدريجي لأدوات دعم القرار السريري والأدوات التنبؤية لرصد المرضى الأكثر عرضة للمخاطر مبكراً، وتوجيههم ضمن منظومة الرعاية الحادة ومتابعة مؤشرات الجودة، مع بقاء الإشراف الطبي محورياً في القرارات المدعومة بالتكنولوجيا.

ويسهم النظام، من خلال الجمع بين فرق الطوارئ والتشخيص والتخصصات الطبية وخدمات المرضى الداخليين، في الحد من التأخيرات غير الضرورية وتكرار التقييمات الطبية، مع إتاحة إشراك متخصصين في أمراض القلب، والأعصاب، والأورام، وطب الأم والجنين، والعناية المركزة، والجراحة، وطب الأطفال وغيرها من التخصصات في مرحلة مبكرة وفقاً لحالة المريض.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، إن «BEACON» يوحّد كوادر «برجيل» وخبراتها وبنيتها التحتية وإمكاناتها حول المريض، بما يعزز سرعة الاستجابة وتنسيقها، ويضمن توجيه كل مريض إلى الخبرة الطبية ومستوى الرعاية الأنسب لحالته، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة وتجربة المريض.

من جانبه، أكد الدكتور مالكوم بورغ، استشاري ورئيس طب الطوارئ في برجيل القابضة، أن رعاية الطوارئ تتجاوز حدود قسم الطوارئ، إذ قد تتطلب الحالة دعماً ما قبل المستشفى أو تشخيصاً سريعاً أو تدخلاً تخصصياً أو رعاية حرجة أو نقلاً إلى منشأة أخرى خلال فترة زمنية وجيزة، موضحاً أن «BEACON» يوفر إطاراً موحداً لتنسيق هذه القرارات والعمل كشبكة سريرية متكاملة، بما يتيح توفير الخبرة المناسبة للمريض مبكراً والحفاظ على اتساق مستوى الرعاية طوال رحلة العلاج.