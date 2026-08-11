دبي في 11 أغسطس / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تسجيل إقبال قياسي للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام 2026، بتلقيها أكثر من 750 طلباً حتى إغلاق باب الترشح نهاية يوليو الماضي، لتتجاوز بذلك المستهدف بنسبة 400%.

وتنوعت المشاركات لتشمل الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات، ومراكز الأبحاث من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن هذا الإقبال الواسع يعكس مكانة الجائزة كمنصة رائدة لدعم الممارسات المبتكرة، مشيرة إلى تنامي اهتمام مختلف القطاعات بتطوير حلول نوعية تدعم توجهات دبي نحو منظومة نقل أكثر كفاءة.

وشددت على التزام اللجنة بتقييم المشاركات وفق أعلى معايير الدقة والشفافية لاختيار المشاريع الأكثر تأثيراً وابتكاراً، بما يعزز جودة الحياة والتنقل الذكي.

وشهدت الدورة الحالية تطورات نوعية، شملت استحداث جوائز جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 جائزة موزعة على أربع فئات رئيسية هي: النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار.

وتواصل الجائزة منذ إطلاقها عام 2008 مواكبة التحولات العالمية في قطاع النقل وتكريم أفضل المبادرات، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتنقل السهل والمستدام.