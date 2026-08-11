بوسان في 11 أغسطس / وام / تشارك جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات «WLIC 2026»، الذي تستضيفه مدينة بوسان في جمهورية كوريا الشقيقة ويستمر حتى 13 أغسطس الجاري، تحت شعار «المكتبات تقود التحول»، بمشاركة نخبة من المختصين والمهنيين في قطاع المكتبات والمعلومات من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة الجمعية في إطار حرصها على تعزيز الحضور الإماراتي في المحافل الدولية المتخصصة، وتوسيع قنوات التواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمهنيين والشركاء الدوليين، والاطلاع على أبرز الاتجاهات والممارسات الحديثة التي تسهم في تطوير قطاع المكتبات والمعلومات.

كما تتيح المشاركة تبادل الرؤى حول التحديات والفرص التي تواجه القطاع، وتعزيز الحوار المهني حول مستقبل المكتبات ودورها في مواكبة التحولات المتسارعة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإتاحة المعرفة.

وأكد فهد المعمري، رئيس جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن مشاركة الجمعية في المؤتمر تعكس أهمية الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز التواصل المهني مع المتخصصين والمؤسسات المعنية بالمكتبات والمعلومات حول العالم.

وقال المعمري إن المشاركة تأتي تأكيداً على أهمية الحضور الإماراتي في المحافل الدولية المتخصصة، وحرص الجمعية على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المكتبات والمعلومات، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في تطوير العمل المكتبي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

وأضاف أن المكتبات تواجه مرحلة جديدة تتطلب الابتكار والقدرة على التكيف مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على دورها الأساسي في إتاحة المعرفة وتعزيز الشمول والاستدامة، مشيراً إلى أن التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمتخصصين يمثلان عاملاً أساسياً في بناء مستقبل أكثر تطوراً لقطاع المكتبات.