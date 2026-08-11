الشارقة في 11 أغسطس / وام / انطلقت في منطقة "الجادة" بالشارقة فعاليات "مدينة شمسة الترفيهية"، وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لتشكل وجهة عائلية بارزة ضمن "عروض صيف الشارقة 2026" تحت شعار "مهرجان شمسة.. حيث يسطع المرح".

وتقدم المدينة تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والتعلم لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات، عبر أنشطة تفاعلية متنوعة تشمل استوديوهات فنية، ومختبرات للطهي، وساحات لألعاب المغامرة والواقع المعزز؛ وتتكامل هذه الفعاليات مع التخفيضات الكبرى لعروض الصيف التي تصل إلى 75% في آلاف المتاجر، وتتضمن أكثر من 60 باقة سياحية، ومئات الجوائز، إلى جانب توزيع أكثر من 7 آلاف هدية حصرية لزوار المدينة.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن "مدينة شمسة" تجسد التزام الهيئة بتوفير تجارب نوعية تعزز مكانة الشارقة كوجهة سياحية وعائلية رائدة، وتثري أجندة الفعاليات لتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأوضح سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المبادرة تعكس حرص الغرفة على دعم قطاع التجزئة وتحفيز حركة الأسواق المحلية، إلى جانب الإسهام في تعزيز جودة الحياة عبر توفير تجارب ترفيهية وسياحية متكاملة.